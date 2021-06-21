السودان..حريق هائل يقضي على”15″ ألف نخلة





أفادت تقارير صحفية، أنّ 4 سواقي بمنطقة مشكيلة بمحلية دلقو تعرّضت إلى حريقٍ هائل، خلّف خسائر وأضرار كبيرة في أشجار النخيل تقدر بحوالي خمسة عشرة ألف نخلة.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني بالولاية الشمالية وائل عزمي،بحسب وكالة السودان الرسمية، إنّ قوات الدفاع الدفاع المدني بمحليتي دنقلا ودلقو ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في احتواء الحريق الذي تعرّضت له منطقة مشكيلة بمحلية دلقو وتقليل حجم الخسائر والأضرار.

وتقدّر الخسائر السنوية في أصول النخيل بسبب الحرائق، حوالى 1000 إلى 5000 نخلة كل عام.

باج نيوز