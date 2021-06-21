مجلس أساتذة جامعة الجزيرة يجيز نتائج (433) طالب دراسات عليا





اجاز مجلس أساتذة جامعة الجزيرة في إجتماعه الاثنين برئاسة بروفيسور محمد طه يوسف مدير الجامعة رئيس المجلس قوائم الخريجين الذين أكملوا مطلوبات الحصول على الدرجة العلمية في الدراسات العليا، كما أجاز المجلس نتائج الدفعة 38 بكلية العلوم الزراعية وملحق خريجين ونتائج الدفعة 39 بكلية التربية الحصاحيصا والدفعة 38 بكلية الصيدلة والدفعة 38 بكلية الهندسة والتكنولوجيا . وأجاز المجلس نتائج الدفعة 38 بكلية الإقتصاد والتنمية الريفية وملحق خريجين ونتائج الدفعة 39 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية أول دفعة بالكلية بجانب نتائج الدفعة 39 بكلية التربية حنتوب، كما اجاز المجلس نتائج الدفعة 37 بكلية الطب وملحق خريجين ونتائج الدفعة 39 بكلية القانون وملحق خريجين بكليتي الإنتاج الحيواني وعلوم المختبرات الطبية ونتيجة الطالبة سلمى أبو علامة بكلية العلوم التربوية. واجاز المجلس نتائج الدفعة 37 بكلية العلوم الرياضية والحاسوب والدفعة 38 بكلية العلوم الطبية التطبيقية وملحق خريجين ونتائج الدفعة 38 بكلية النسيج والدفعتين 38 _ 39 بكلية الدراسات التنموية، كما أجاز المجلس نتائج 433 من طلاب الدراسات العليا و113 من نتائج الطلاب غير السودانيين و التوصية الخاصة بإلغاء مطلوبات التعليم العالي للدفعتين 41 _ 42 إبتداءً من الفصل الدراسي الثالث . وكان رئيس مجلس الأساتذة كوّن لجنة عليا لإسناد إلغاء مطلوبات التعليم العالي بالجامعة استناداً على قرار المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي بهذا الشأن .. ونص قرار المجلس القومي على: (إلغاء مطلوبات الجامعة المقررة مسبقاً من المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي وإتاحة الفرصة للجامعات ومجالسها لتحديد ما تراه من مطلوبات بما يخدم خصوصيتها) .. وأجاز المجلس توصيات اللجنة المشتركة (إلغاء المطلوبات – العلمية) بتدريس طلاب الدفعة 43 الفصل الدراسي الأول بمنهجٍ معدل يُعالجُ أمر إلغاء مطلوبات التعليم العالي وتحويل مقررات الفصل الدراسي الأول أو إضافة مقررات جديدة للوصول للساعات المعتمدة المطلوبة في الفصل الأول .. ويتعين على الكليات بحسب توصيات اللجنة المشتركة الإستمرار في تعديل مناهج الفصول الدراسية الثاني والثالث والرابع للدفعة 43 وإلغاء مطلوبات وزارة التعليم العالي أو تحويل مقررات أو إضافة جديدة وعرض توصياتها على اللجنة العليا واللجنة العلمية لعرض التقرير النهائي في إجتماع المجلس. على صعيد آخر أطلع رئيس المجلس الإجتماع نتائج لقائه بالسفير الهندي للإستفادة من فرص التبادل الثقافي والشراكة مع الجامعات الهندية في العديد من المحاور الزراعية والهندسية والخدمية فضلاً عن التدريب وأشار للحماس الكبير من الجانب الهندي في تعزيز التعاون والمتوقع أن يُثمر عنه قيام مدينة (غاندي) الرياضية بمجمع النشيشيبة .. معلناً عن تكوين لجنة للمتابعة مع الجامعات الهندية ومسؤولي السفارة والمسؤولين من العلاقات السودانية بالهند .. كما تعرف المجلس على نتائج لقاء مدير الجامعه بالدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي الإتحادي بحضور د. عبد الله عبدالكريم مدير مستشفى الجزيرة الجامعي ووكيل أول وزارة المالية ومصادقة الوزير على تخصيص المنحة المُعدة من صندوق التنمية السعودي للمستشفى الجامعي وتوفير قرض مالي منها بما قيمته 37.2 مليون دولار . كما بحث اللقاء مع وزير المالية تكملة التكييف المركزي بمبنى الذرّة بمدني ومناقشة الأمر مع وزير الصحة الإتحادي خلال زيارته للجزيرة الأسبوع الماضي والذي وعد بمتابعة الأمر مع المالية .

الخرطوم ( كوش نيوز)