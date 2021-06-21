فتح باب التقديم لجائزة محجوب محمد صالح للصحافة





أعلن مجلس أمناء جائزة محجوب محمد صالح للصحافة السودانية؛ عن فتح باب التقديم للدورة الثالثة (2019-2021)م برعايةٍ من مجموعة دال الغذائية، تعزيزاً لدور الصحافة في خدمة المجتمع وإسهاماً في إثراء وتجويد العمل الصحفي وتشجيع روح التنافس. أكد مدير الإعلام بمجموعة دال الغذائية عمر عشاري، بمنبر وكالة السودان للأنباء (الأحد) أن المسابقة تهدف لإبراز الأقلام الصحفية الواعدة، حيث تم تحديد أعمار المشاركين للمرة الأولى في تاريخ المسابقة بسن التاسع والثلاثين، بجائزة تعادل (7000 دولار) لكل جائزة، معلناً أن التقديم للمسابقة مفتوح حالياً، على أن يتوقف استلام المشاركات في الأول من أغسطس 2021م. أشار عشاري،وفق صحيفة اليوم التالي إلى أن مجالات الجائزة هذه الدورة تنحصر في التحقيق الصحفي والصورة الصحفية بالإضافة إلى الكورونا كموضوع يحتمل أخذه في جميع القوالب الصحفية، مشيراً إلى أنه تم اتباع نظام التقديم للجائزة في هذه السنة، فيما تم تحديد ثلاث مشاركات للمتقدم من الصحافة الرقمية أو الورقية وأن يكون العمل قد نشر في أحد الوسائط خلال فترة التقديم. من جانبه؛ أبان عضو مجلس أمناء الجائزة عالم عباس، أن مجلس الأمناء يتكون من مجموعة من المتخصصين والمهتمين بالشأن الثقافي والصحفي وأن الجائزة تقضي بالمرونة، حيث تتجدد بتغير الراهن السياسي والاجتماعي بالبلاد، مشيراً إلى أنهم يتولون الجانب الفني في الجائزة، فيما تتولى مجموعة دال الغذائية سكرتارية الجائزة والعمل الإداري. وأطلقت شركة دال قبل أربع سنوات الجائزة السنوية ليتنافس عليها الصحافيون السودانيون، تكريماً وعرفاناً لعميد الصحافة السودانية «محجوب محمد صالح» ناشر ومؤسس صحيفة «الأيام»، الذي تحمل الجائزة اسمه «جائزة محجوب محمد صالح للصحافة السودانية»، تقديراً لإسهاماته في الصحافة السودانية، وهي الجائزة الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة السودانية.

الخرطوم ( كوش نيوز)