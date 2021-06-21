مريم الصادق ودودريج يناقشان تفعيل النشاط الاقتصادي بين السودان وبريطانيا





تلقت د. مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، اليوم مكالمة هاتفية من السيد جيمس دودريج وزير الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية البريطانية عبرت السيدة الوزيرة (بحسب سونا) عن عظيم امتنان حكومة الفترة الانتقالية للدعم الذي ظلت تقدمه الحكومة البريطانية منذ قيام ثورة ديسمبر المجيدة ومشاركتها الفاعلة في مؤتمر برلين، وبدعم السودان بمبلغ 150 مليون جنيه استرليني كقرض تجسيري لسداد متأخرات السودان لدى بنك التنمية الأفريقي، كما ثمنت دعم الحكومة البريطانية لبرنامج “ثمرات” مشيرة إلى ارتفاع نسبة عدد المستفيدين من البرنامج ناقش الجانبان سبل تفعيل النشاط الاقتصادي والتجاري بين السودان وبريطانيا سيما بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاصلاح الهيكل الاقتصادي وتهيئة البيئة كتوحيد سعر صرف العملة المحلية وإجازة قانون الاستثمار الجديد، وقانون النظام المالي المزدوج، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما اعربت السيدة الوزيرة عن رغبة السودان في الانضمام إلى الاتفاقيات التجارية التي ابرمتها بريطانيا مع بعض الدول الأفريقية عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي. كما شددت السيدة الوزيرة على ضرورة تفعيل التعاون الاكاديمي بين البلدين وتدريب المعلمين السودانيين. امن الوزيران على أهمية توطيد التعاون بين السودان والمملكة المتحدة في كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية و الاكاديمية والثقافية واستئناف الحوار الاستراتيجي بين البلدين الصديقين المزمع عقده في اغسطس المقبل .

الخرطوم (كوش نيوز)