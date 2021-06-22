توجيهات بانتظام معدني الدامر في شركات مساهمة عامة





شددت لجنة إزالة الخلاطات والغسالات والطواحين والخاصة بالتعدين بالمناطق السكنية والزراعية والرعوية على ضرورة مواصلة حملات إزالة الخلاطات والغسالات بمناطق جنوب بربر.

وبحثت اللجنة في اجتماعها أمس بالأمانة العامة للحكومة بالدامر برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى لحماية البيئة د.سامي مصطفى أحمد الحلول البديلة وتوفيق أوضاع أصحاب الغسالات ووضع الحلول الجذرية للمشكلة.

وأكدت اللجنة أن صحة الإنسان والبيئة خط أحمر ولا تراجع عن تنفيذ القرار، فيما منحت اللجنة الفرصة لكل الراغبين من المتضررين من القرار والذين تم توجيه إنذارات لهم بإزالة الخلاطات والغسالات والطواحين للانتقال للمناطق البديلة بسوق دار مالي وفق الإجراءات التي وضعتها السلطات المحلية للمستحقين.

واشترطت اللجنة التقيد بالاحترازات الصحية البيئية واستخدام مواد صديقة للبيئة (البوراكس والكربون المشبع).

وحددت اللجنة سقفاً زمنياً بسوق دار مالي في مدة لا تتجاوز العامين يقوم المعدنون خلالها بالانتظام في شركات مساهمة عامة وذلك لوضع حلول جذرية للتعدين العشوائي.

وأمن الاجتماع على إيقاف حركة الكرتة من الولايات المجاورة وضبطها داخل الولاية.

صحيفة السوداني