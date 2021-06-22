ارتفاع مواد البناء وشح العرض بأسواق الخرطوم





تشهد أسعار مواد البناء ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، وعزا بعض التجار ذلك لارتفاع أسعار العملات ما انعكس على ركود السوق وضعف القوى الشرائية.

وأكد تاجر أسمنت وسيخ بسوق السجانة محمد علي لـ(السوداني)أن هنالك ارتفاعاً في أسعار مواد البناء لارتفاع سعر الصرف وركود السوق، مبيناً أن سعر طن أسمنت عطبرة (80) ألف جنيه أما صخر السودان والشمال (75) ألف جنيه، وشكا من ضعف القوى الشرائية هذه الأيام.

وقال تاجر أسمنت ببحري عبدالرحمن أحمد إن هنالك شحاً في حجم العرض وارتفاعاً في الأسعار بسبب ارتفاع سعر الصرف، مبيناً سعر أسمنت بربر بلغ (78) ألف جنيه وبلغ سعر المنتج المصري قنا (68) ألف جنيه بدلاً عن (50) ألف جنيه إلى وفرة حجم العرض متوقعاً حدوث زيادة في الأسعار باستمرار ارتفاع سعر الصرف أما طن أسمنت صخر السودان والشمال (75) ألف جنيه.

وأشار تاجر أسمنت وسيخ ببحري محمود أحمد إلى أن سعر طن سيخ الأسعد قفز إلى (420) ألف جنيه بدلاً عن (305) آلاف جنيه فيما قفز سعر طن سيخ الأمجد وأبا القاسم (400) بدلاً عن (300) ألف جنيه فيما قفز أسمنت عطبرة إلى (80) بدلاً عن (57) ألف جنيه للطن. وأوضح بأن ارتفاع سعر الصرف انعكس سلباً على زيادة الأسعار ما أدى إلى ضعف حركة البيع واستقرار أسعار الأسمنت بالأسوق أما طن الأسمنت المصري قنا بلغ (68) ألف جنيه، متوقعاً زيادة في الأسعار نتيجة لشح العرض وارتفاع سعر الصرف ، واصفاً الحركة التجارية بالضعيفة هذه الأيام.

الخرطوم : عبيــر جعفر

صحيفة السوداني