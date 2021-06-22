الغلاء والركود يضربان أسواق الخرطوم





تشهد الأسواق ركوداً حاداً في حركتي البيع والشراء وضعف القوى الشرائية وتشهد البضائع وفرة في حجم العرض في كافة أصناف السلع. وتوقع بعض التجار استقرار الأسعار بسبب الركود وتراجع الطلب.

وقال رئيس تجار الجملة بسوق أمدرمان فتح الله حبيب الله في حديثه لـ(السوداني)إن هنالك استقراراً في أسعار السلع الاستهلاكية بسبب الغلاء وتذبذب سعر الصرف، مشيراً إلى وفرة في البضائع، مبيناً سعر جوال السكر عبوة ( 50) كيلو(13) ألف جنيه وسعر كيلو العدس(600) جنيه والأرز (500) جنيه أما سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع (4) آلاف جنيه، لافتاً إلى وفرة البضائع.

وأكد تاجر سلع بالخرطوم أحمد عبدالله أن أسعار السلع تشهد ارتفاعاً في كل أصناف السلع الاستهلاكية، مبيناً سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع بسعر (4,5) جنيه أما بكت دقيق سيقا ارتفع من (2,5) إلى (2,400) جنيه، متوقعاً زيادة الأسعار خلال الأيام القادمة، ووصف القوة الشرائية بالضعيف، فيما بلغ سعر علبه الصلصة (350) جنيها وسعر الظرف (150) جنيهاً.

قال تاجر سلع بامدرمان آدم يحيى إن السوق يشهد ركوداً حاداً في القوى الشرائية نتيجة للغلاء، مبيناً سعر السكر بلغ(12٫600) جنيه قفزت علبه الصلصة إلى (400) جنيه أما سعر العدس (4) ألف جنيه للجوال عبوة (25) كيلو وسعر الكيلو (550) جنيهاً .

وأشار تاجر سلع ببحري إبراهيم علي إلى أن هنالك وفرة في البضائع وضعفاً في القوى الشرائية بالأسواق ، وتوقع ارتفاع أسعار السلع الضرورية نسبة لزيادة التسوق وزيادة سعر الصرف، مبيناً أن سعر جركانة زيت الفول والزيت الأبيض (15,200) جنيه وسعر دقيق زادنا وسيقا (270) جنيهاً للكيلو، واصفاً الحركة التجارية بالضعيفة، متوقعاً زيادة الأسعار في كافة أصناف السلع بارتفاع سعر الصرف..

الخرطوم : عبيـر جعـفر

صحيفة السوداني