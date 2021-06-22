اقتصاد وأعمال

بنك السودان يعلن نتيجة مزاد النقد الأجنبي الخامس

2021/06/22
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بنك السودان المركزي
بنك السودان المركزي

نتيجة مزاد النقد الأجنبي رقم (5) بتاريخ  22يونيو2021م

1-

عدد المصارف التي قدمت طلباتها

27

2-

عدد الطلبات المستلمة

182

3

عدد الطلبات التي تم التخصيص لها

131

4

عدد الطلبات المستبعدة

51

5

إجمالي قيمة الطلبات المستلمة

50,262,851.9       دولار أمريكي

6

القيمة الإجمالية للمزاد المطروح

60,000,000.0        دولار أمريكي

7

إجمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد

43,226,416.5        دولار أمريكي

8

أعلى سعر صرف تم التنفيذ به

445.0000

9

أدنى سعر صرف تم التنفيذ به

416.8628

10-

المتوسط المرجح

424.0773

ملحوظة :

  • أسباب الإستبعاد:
  1. عدم الإلتزام بقائمة سلع المزادرقم (05/2021) .
  2. تقديم العميل طلبه لأكثر من مصرف .
  3. الطلب المقدم إلتزام قائم ( إستيراد DA) لفترة طويلة قادمة .
  4. عدم كفاية رصيد المصرف .

بنك السودان المركزي

22/06/2021

2021/06/22
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