اقتصاد وأعمال
بنك السودان يعلن نتيجة مزاد النقد الأجنبي الخامس
نتيجة مزاد النقد الأجنبي رقم (5) بتاريخ 22يونيو2021م
|
1-
|
عدد المصارف التي قدمت طلباتها
|
27
|
2-
|
عدد الطلبات المستلمة
|
182
|
3–
|
عدد الطلبات التي تم التخصيص لها
|
131
|
4–
|
عدد الطلبات المستبعدة
|
51
|
5–
|
إجمالي قيمة الطلبات المستلمة
|
50,262,851.9 دولار أمريكي
|
6–
|
القيمة الإجمالية للمزاد المطروح
|
60,000,000.0 دولار أمريكي
|
7–
|
إجمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد
|
43,226,416.5 دولار أمريكي
|
8–
|
أعلى سعر صرف تم التنفيذ به
|
445.0000
|
9–
|
أدنى سعر صرف تم التنفيذ به
|
416.8628
|
10-
|
المتوسط المرجح
|
424.0773
ملحوظة :
- أسباب الإستبعاد:
- عدم الإلتزام بقائمة سلع المزادرقم (05/2021) .
- تقديم العميل طلبه لأكثر من مصرف .
- الطلب المقدم إلتزام قائم ( إستيراد DA) لفترة طويلة قادمة .
- عدم كفاية رصيد المصرف .
بنك السودان المركزي
22/06/2021