السودان..البنك المركزي يعلن نتائج المزاد الخامس للنقد الأجنبي





أعلن بنك السودان المركزي عن أنّ المزاد الخامس للنقد الأجنبي، بلغت قيمته”50.2″ مليون دولار.

وقال المركزي بحسب تعميمٍ صحفي، الثلاثاء، إنّ المزاد الخامس حقق قبولاً عاليًا وشارك فيه 27 بنكًا، مشيرًا إلى أنّ عدد الطلبات المقدّمة وصلت إلى 182 طلبًا.

وأوضح أنّ المبلغ الذي تمّ تخصيصه 43.2 مليون دولار لعدد 131 طلبًا مستوفيًا لشروط المزاد.

وأشار إلى أنّه تمّ استبعاد 51 طلبًا لعدم الالتزام بقائمة سلع المزاد أو تقديم العميل لأكثر من مصرفٍ أو عدم كفاية رصيد المصرف .

وحدّد بنك السودان المركزي، الأول من يوليو المقبل، موعدًا للمزاد السادس بمبلغ وقدره”50″ مليون دولار أمريكي.

وتأتي مزادات النقد الأجنبي، إنفاذًا لسياسات بنك السودان المركزي الخاصة بتطبيق سياسة سعرالصرف المرن المدار وفي إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر الصرف.

وفي فبراير، أعلن بنك السودان المركزي توحيد سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار ، في السوقيين الرسمي والموازي.

ويعيش السودان فترة انتقالية منذ أبريل 2019، بعد عزل الجيش عمر البشير من الحكم على خلفية احتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز