وزير الطاقة والنفط: السودان أصبح منفتحًا على العالم





كشف وزير الطاقة والنفط، حادين علي عبيد، عن أنّ السودان أصبح منفتحًا على العالم، ويتطّلع إلى الشراكات الاستراتيجية التي تدفع اقتصاد البلاد.

والثلاثاء، التأم اجتماع بين وزير الطاقة والنفط جادين على عبيد مع ممثل شركة فيديسيا بتروليوم الإماراتية بدبى دميترى كورالس لبحث إمكانية الدخول في الاستثمار النفطي في السودان .

وشدّد جادين على دعم وزارته لتهيئة بيئة الاستثمار حتى تكون جاذبة لمن يرغب في الاستثمار بالسودان في مجال النفط والغاز والمنشآت النفطية.

وأضاف” نحن من جانبنا نقوم بتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين”.

وفي السياق، أعلن ممثل الشركة على إمكانية وقدرات الشركة دميترى كورالس ورغبتها في الدخول فى شراكات القطاع الحكومي فى بناء المستودعات على ساحل البحر الأحمر والتي تمتلك الشركة فيها خبرة.

وفي الرابع عشر من ديسمبر الماضي، أعلنت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم بدء سريان قرار إلغاء تصنيف السودان “دولة راعية للإرهاب”.

ومنذ العام 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخاباتٍ، يتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية.

باج نيوز