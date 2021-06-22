الهادي إدريس ورئيس (يونيتامس) يتفقان على متابعة تنفيذ اتفاق السلام





التقى عضو مجلس السيادة الإنتقالى د. الهادي إدريس بالقصر الجمهوري اليوم، بـفولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الإنتقالية (يونيتامس). وأكد سيادته (بحسب سونا ) أن الحكومة الإنتقالية بكافة هياكلها تعمل بتناغم تام وفقاً لرؤى وبرامج ثورة ديسمبر المجيدة. وتطرق عضو مجلس السيادة خلال اللقاء إلى سير تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان، ومراحل تشكيل آليات تنفيذه الواردة في نص الإتفاق، بجانب سير تنفيذ الترتيبات الأمنية وتشكيل القوة المشتركة. وأوضح د. محمد زكريا فرج الله مقرر المجلس القيادي للجبهة الثورية الذي حضر اللقاء، في تصريح صحافي، أن الجانبين إتفقا على ضرورة استمرار اللقاءات لمتابعة سير تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان.

الخرطوم(كوش نيوز )