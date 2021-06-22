الإمارات تقدم (30) ألف جرعة من لقاح كورونا للسودان





استقبل الدكتور عمر النجيب وزير الصحة، الثلاثاء شحنة المساعدات الطبية المقدمة من حكومة الإمارات العربية المتحدة و التي تبلغ (30) ألف جرعة تطعيم من لقاح فيروس كورونا دعما لجهود السودان في الحد من انتشار جائحة كورونا. وشكر الدكتور عمر النجيب دولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها المستمر للسودان في المجال الطبي، معبراً عن امتنان الشعب السوداني لحكومة وشعب الإمارات لدعمهم المتصل للسودان وتحديداً في مجال الصحة. وكان في استقبال الطائرة بجانب الدكتور عمر النجيب وزير الصحة السوداني السيد حمد محمد حميد الجنيبي سفير الإمارات لدى السودان وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الصحة وأعضاء السفارة. من جانبه قال السفير حمد الجنيبي وفق ( سونا) إن العلاقات السودانية الإماراتية علاقات متينة في كافة المجالات، وتعبرعن أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين، مؤكداً استمرار الإمارات في وقفتها إلى جانب السودان وشعبه. وأضاف الجنيبي أن جمهورية السودان الشقيقة من أوائل الدول التي تلقت المساعدات التي أرسلتها دولة الإمارات، في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا و بلغت في مجملها 230 طنا .

الخرطوم ( كوش نيوز)