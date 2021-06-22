لتخفي وجودك على الواتساب بدون حذف التطبيق..اتبع هذه الخطوات





يرغب بعض مستخدمي الواتساب في التوقف عن استخدام التطبيق دون اللجوء إلى حذفه كونه يحتوي الكثير من البيانات. ولكي تصبح خفياً على “واتساب” دون القيام بعملية الحذف إليك هذه الخطوات (يحسب الامارات نيوز) : . إيقاف تشغيل التنبيهات الصوتية: قم بإيقاف نغمات إشعارات ”واتسآب“ من خلال إعدادات ”التطبيق، حيث يضغط على الإشعارات، قم باختار لا شيء أو None. . تعطيل التنبيه بالضوء لإشعارات الواتسآب: من خلال قائمة الإشعارات في إعدادات ”واتسآب“، ثم يحدد اختيار الضوء من الخيارات المتعددة المتاحة ثم يختار “لا شيء”. . إخفاء وجودك على واتسآب: من خلال فتح إعدادات الهاتف والانتقال إلى التطبيقات، وتحديد تطبيق ”واتسآب“ والضغط على ”Force Stop“ أو فرض الإيقاف، الأمر الذي سيمنع التطبيق من العمل في الخلفية.

الخرطوم(كوش نيوز )