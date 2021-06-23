بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأربعاء 23 يونيو 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 م، وجاء السعر 438.01530 جنيه للدولار وهو أعلى من سعر يوم الثلاثاء الذي بلغ 437.98760 جنيه، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 63.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)