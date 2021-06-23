الإمارات الأولى عالمياً من حيث الدول الأكثر تطعيماً للسكان ضد كوفيد 19





تشير البيانات الواردة اليوم في موقع (ourworldindata) إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت دول العالم من حيث عدد الجرعات التي أعطيت للسكان بمعدل بلغ 147.9 جرعة لكل 100 شخص من السكان، تليها إسرائيل في المركز الثاني بمعدل 123.15 جرعة لكل 100 شخص من السكان، ثم البحرين بمعدل 115.67 جرعة، تليها المملكة المتحدة بمعدل 109.95 جرعة لكل مائة شخص من السكان ثم الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 95.45 جرعة لكل 100 شخص من السكان، فيما بلغ المعدل العالمي للدول 35.23 جرعة لكل 100 شخص من السكان.

وبحسب الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فقد بلغ مجموع جرعات اللقاح التي اعطيت في دولة الإمارات حتى الأن 14 مليون و631 ألفا و482 جرعة، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد فحوصات كوفيد إلى 55 مليون و802 ألف و956 فحص على مستوى الدولة.

وأكد خبراء دوليون أن انخفاض إصابات كوفيد في أغلب دول العالم يُعزي في المقام الأول إلى التوسع في إعطاء اللقاحات المضادة للفيروس التاجي في الفترة الأخيرة، حيث تلقى 22% من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد، كما تم إعطاء 2.8 مليار جرعة على مستوى العالم بمعدل 40 مليون جرعة يوميا، في الوقت الذي تلقى فيه 0.9٪ فقط من الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل جرعة واحدة على الأقل، إلى جانب الالتزام بالاجراءات الوقائية وتجنب العدوى التي اكتسبها أفراد المجتمع في العالم خلال الفترة الماضية.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في أعداد الوفيات جراء كوفيد ـ 19 حول العالم منذ انتشار المرض مطلع العام الماضي وحتى الآن حيث تقترب الوفيات من 4 ملايين حالة (3.9 ملايين حالة وفاة) وفقا لأحدث الإحصائيات العالمية، إلا أن ارتفاع حالات الشفاء في أغلب دول العالم والتي وصلت إلى164.7 ملايين حالة شفاء من أصل 179.9 ملايين إصابة، أدت إلى انحسار الإصابات التراكمية إلى أقل من 15 مليون إصابة موزعة على دول العالم (222 دولة ومنطقة وجزيرة).

صحيفة البيان