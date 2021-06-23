القبض على عريس يوزع بطاقات دعوة لحضور حفل زفافه





ألقت قوات الأمن الأردنية القبض على شاب في محافظة البلقاء يوزع دعوات لحضور حفل زفافه.

وقرر محافظ البلقاء نايف هدايات، توقيف العريس جراء قيامه بتوزيع بطاقات دعوة لحضور حفل زفافه وتناول طعام الغداء في منطقة سكنه.

وقال المحافظ إن الدعوة تشكل مخالفة صريحة لأوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء، التي تتضمن عدم إقامة التجمعات لتحقيق شروط ومتطلبات الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

ويشدد الأردن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ يواجه منظمو الأعراس والجنازات والمناسبات الاجتماعية التي يتجاوز عدد الحاضرين فيها 20 شخصا، السجن لمدة تصل إلى عام.

صحيفة الجريدة