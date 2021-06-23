بنك امدرمان الوطني يحصل على شهادة استمرارية الأعمال ISO 22301:2019





حصل بنك امدرمان الوطني على شهادة استمرارية الاعمال (ISO22301:2019) لقطاع التقنية حيث تم منحه الشهادة بالرقم0113477 من شركة انترتك البريطانية والمعتمدة من قبل هيئة الاعتماد البريطانية UKAS. وتم تسليم الشهادة بحسب سونا في احتفال بهيج بفندق السلام بالخرطوم بحضور السيد محمد الامين الحاج مساعد المدير العام للتقنية وتطوير الاعمال بالبنك والسيد دكتور يحي عبد الله مستشار البنك للتقنية والسيد عدنان اكرم ممثل شركة عظيمى للتكنولوجيا الاستشاري للمشروع ومهندس ابراهيم عبد الواحد مدير ادارة تقنية المعلومات برئاسة الصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة والسيد مرتضى خلف الله مدير شركة ريلاينس والسيد محمد عبد الله الشاعر مدير ادارة تقنية المعلومات بالبنك والسيد عماد الجندي مدير المشروع، بالاضافة الى عدد من الضيوف والمهتمين والمشاركين. وقال محمد الامين الحاج مساعد المدير العام للتقنية وتطوير الاعمال إن البنك إضافة إلى حصوله على شهادة 22301:2019 ISO فقد واصل تميزه وتفرده وهو يتربع على قمة الجهاز المصرفي بالسودان حيث حاز البنك على عدد من الجوائز من المؤسسات الدولية والعالمية البريطانية والأمريكية. وأبان محمد عبد الله الشاعر ان شهادة(ISO22301:2019) هي المعيار الدولي لادارة استمرارية الأعمال وتعنى بتحديد المخاطر القائمة والمحتملة التي قد تؤثر على استمرار الأعمال والأنظمة وكيفية التعامل معها عند حدوث كوارث، وذلك لتعزيز القدرة على استعادة تشغيل الأنظمة وخفض مدة التوقف، متقدماً بالشكر لكل الشركات التي شاركت في المشروع.

الخرطوم (كوش نيوز)