صندوق النقد الدولي: تعهّدات تمويلية تسمح بتخفيف الديون على السودان





أعلن صندوق النقد الدولي، عن أنّه حصل على تعهدات تمويلية دولية كافية تسمح له تقديم تخفيف للديون المستحقة على السودان.

وقال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إنّ 101 دولة من أعضائه قدّمت تمويلاً مجمّعًا يزيد على 992 مليون وحدة حقوق سحب خاصة”1.415″ مليون دولار.

وأضاف الصندق في بيانه””التمويل الدولي يمثّل فرصة تاريخية للسودان للتحرّك نحو تخفيف شامل لديون صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي على الخرطوم”.

وأردف” هذا الإنجاز يمثّل اعترافًا واضحًا من عضويتنا بالجهود غير العادية التي يبذلها شعب وحكومة السودان لدفع الإصلاحات الاقتصادية والمالية على الرغم من البيئة الصعبة.”

وأشار البيان إلى أنّ السودان يقترب الآن خطوة واحدة من الوصول إلى نقطة القرار الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وأضاف” هو معلم سيقلّل بشكلٍ كبيرٍ إجمالي ديون السودان ويسمح بالوصول إلى أموال جديدة واستثمارات جديدة ضرورية لتعزيز النمو ومحاربة الفقر”.

وفي مايو المنصرم،أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”، برفع كافة القيود المفروضة على المعاملات المالية مع الخرطوم.

ويعيش السودان فترة انتقالية منذ أبريل 2019، بعد عزل الجيش عمر البشير من الحكم على خلفية احتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز