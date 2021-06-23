وزير المالية يبحث مع الهيئة العربية فرص التنمية الزراعية في السودان





التقى الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بوفد الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي برئاسة الاستاذ محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة والبروفيسور الطاهر حربي وزير الزراعة عبر تقنية الفيديو كونفرنس. واوضح السيد الوزير خلال مخاطبته اللقاء بان الهيئة العربية نفذت العديد من البرامج والمشاريع في سبيل تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها، مؤكدا مساعيها المستمرة في تعزيز وتوفيرالامن الغذائي العربي، ومعدداً نجاحها في الإستثمار الزراعي والاستفادة من خصائص السودان الزراعية . ومن جانبه اكد المزروعي على مساهمة الهيئة في زيادة الانتاج الزراعي والاستفادة من المساحات الزراعية الخصبة التي تحقق نجاح المحاصيل الزراعية وتقليل الفجوة الغذائية في السودان. واعلن عن توفير 26 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالإضافة الى توفير بعض الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والطرق وتدريب الخريجين في العديد من المجالات الادارية والفنية، مؤكداً ان استثمارات الهيئة العربية في السودان بلغت 457 مليون دولار امريكي فيما تقدر مساحة الاراضي الزراعية للشركات التي تساهم فيها الهيئة في السودان نحو 594 آلف فدان موزعة على عدد من الولايات .

الخرطوم(كوش نيوز )