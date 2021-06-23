مجلس قوى نداء السودان يجمد عضويته في قوى الحرية والتغيير





أصدر المجلس القيادي لقوى نداء السودان قراراً بتجميد عضويته في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. جاء ذلك في الاجتماع الرابع لقوى نداء السودان والذي انعقد بدار حزب الامة بتاريخ 22-6-2021 في دورته الجديدة. وبحسب سونا وبناء على الالتماس المقدم من قبل الاخوة في حركة جيش تحرير السودان تقرر أن يسري التجميد ابتداء من التاسع والعشرين من شهر يونيو2021. كما جاء القرار استناداً على لائحة المجلس القيادي المادة الثالثة الفقرة ٦والتي تنص على أن النصاب القانوني لعقد اجتماع المجلس القيادي بحضور ثلثي المجلس، على أن يكون زمان ومكان الاجتماع متوافقا عليه من جميع الكتل وعملا بأحكام المادة الثالثة الفقرة السابعة والتي تقرأ كالآتي: تتخذ قرارات المجلس بالإجماع أو التوافق عليه أو الاغلبية.

الخرطوم (كوش نيوز)