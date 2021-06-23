الداخلية تبحث امكانية الدخول في شراكة مع منظمة بت مكلي





التقى الفريق اول شرطة حقوقى عزالدين الشيخ على منصور وزير الداخلية بمكتبه اليوم المستشارة دكتورة لبنى على محمد عبدالرحمن رئيس منظمة بت مكلى بحضور الفريق شرطة حقوقي رزين سليمان مصطفى رئيس هيئة التوجيه والخدمات واللواء شرطة حقوقى خالد حسان محى الدين مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وبحث اللقاء (بحسب سونا) أوجه التعاون والتنسيق بين المنظمة ووزارة الداخلية فى مجال مكافحة المخدرات عبر برامج التوعية والتأهيل النفسى والتدريب فى مجال علاج الادمان بنشر الوعى المجتمعى بخطورة إستخدام المخدرات وتأثيرها على الشباب بجانب مناقشة وضع شراكات ومذكرة تفاهم بين المنظمة ورئاسة قوات الشرطة للقضاء على آفة المخدرات، فيما أعلنت المنظمة عن تدشين برنامج خاص بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لمكافحة المخدرات بوزارة الثقافة والاعلام ظهر السبت المقبل.

الخرطوم(كوش نيوز )