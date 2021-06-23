تفاصيل اجتماع البرهان وحميدتي بمكونات المنظومة الأمنية والعسكرية





عُقد اليوم لقاءٌ تنويريٌّ، للضباط برتبتي العميد فما فوق، بالقوات المسلحة والدعم السريع، في القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأربعاء. خاطبه رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، بحضور أعضاء مجلس السيادة (المكون العسكرى)، ورئيس هيئة الأركان ونوابه، ومدير المخابرات العامة، وقادة القوات الرئيسية والوحدات والأفرع.

وشدد البرهان، على عدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية، مؤكداً على انسجامها وتماسكها وعملها لأجل هدف واحد. وأضاف البرهان: “القوات المسلحة والدعم السريع قوة واحدة على قلب رجل واحد، هدفها المحافظة على أمن الوطن والمواطنين ووحدة التراب، وأنها بالمرصاد للعدو الذي يسعى إلى تفكيك السودان، وأنها يدٌ واحدةٌ قويةٌ لحماية الفترة الانتقالية لإحداث التحول الديمقراطي المنشود مع ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية التي تشمل كل السودانيين”.

وقال البرهان: “لن نسمح أبداً لأي طرفٍ، أن يعمل على بث الشائعات وزرع الفتن بين مكونات المنظومة الأمنية، القوات المسلحة والدعم السريع”. مؤكداً الاهتمام بتطوير القوات المسلحة والدعم السريع والعمل على المزيد من إحكـــام التنسيـق على كافة المستويــات وتحسيــن الأوضاع المعيشية للفـــرد العسكــري حتى يتفرغ لأداء مهامه وواجباته على الوجه الأكمل، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على تحقيق السلام الشامل والوصول إلى اتفاق وطني مُرضٍ عبر الحوار مع الحركات المسلحة التي لم تلحق بركب السلام.

من جهته، دعا الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى القضاء على الشائعات التي تستهدف وحدة وتماسُك القوات المسلحة والدعم السريع في مهدها، والحرص على التحصين من أغراضها الضارة. وقال: “إن هدفنا واحد ولدينا مسؤولية تاريخية في الخروج بالبلاد إلى بر الأمان، فالأعداء ينتظرون تنافرنا”، مؤكداً أن القوات المسلحة والدعم السريع يمثلان قوة واحدة تتبع للقائد العام وتأتمر بأمره، مجدداً تمسكه بإحداث التحول الديمقراطي في البلاد.

صحيفة السوداني