د. غازي: مبادرة حمدوك تحتاج لأكسجين ومن الصعب طلب إقالة الحكومة





قال رئيس حركة الإصلاح الآن، د. غازي صلاح الدين: “إن إقصاء الإسلاميين إذا كان كسياسة متبعة فإنه يعني انهيار المبادرة التي تقدم بها رئيس الوزراء، من ناحية مبدئية لأن هناك طرف أو فصيل مهم جدًا وله تأثير مقدر تم إقصاؤه”.

ووصف د. غازي في حوار مع (السوداني) – ينشر بالداخل – المبادرة، بأنها مجهود أكاديمي حسن، وأوضح أن المبادرة تحتاج لغاز أو أكسجين لإعطائها الحيوية، وقال: “من الصعب أن أقول المطلوب إقالة الحكومة الحالية”.

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

صحيفة الصيحة