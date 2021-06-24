سياسية
د. غازي: مبادرة حمدوك تحتاج لأكسجين ومن الصعب طلب إقالة الحكومة
قال رئيس حركة الإصلاح الآن، د. غازي صلاح الدين: “إن إقصاء الإسلاميين إذا كان كسياسة متبعة فإنه يعني انهيار المبادرة التي تقدم بها رئيس الوزراء، من ناحية مبدئية لأن هناك طرف أو فصيل مهم جدًا وله تأثير مقدر تم إقصاؤه”.
ووصف د. غازي في حوار مع (السوداني) – ينشر بالداخل – المبادرة، بأنها مجهود أكاديمي حسن، وأوضح أن المبادرة تحتاج لغاز أو أكسجين لإعطائها الحيوية، وقال: “من الصعب أن أقول المطلوب إقالة الحكومة الحالية”.
الخرطوم: عبد الرؤوف طه
صحيفة الصيحة
تعليق واحد
تجد الواحد منهم يتكلم بكل وقاحة وقلةحيا وكأنه العالم الذي أُوتي الحكمة وفصل الخطاب .. بينما هو مجرد متطرف متهور مستبد مستعلي مبدأه الأول في السياسة هو إقصاء الآخر ونفيه تماماً .. بل وإرهابه فكرياً عن طريق الدين .
ليس من حق جماعة الإسلام السياسي (الكيزان) كالمدعو (غازي صلاح الدين) الحديث عن أمر الحكم في السودان
بعد انقلابهم على الديمقراطية واغتصابهم السلطة بالانقلاب العسكري .