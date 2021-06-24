محمد الجزار .. التفكير المختلف عن السائد!!





صحيح أن طريقة الجزار الغنائية تجد لغطاً كبيراً وتفاوتت درجات قبولها.. ولكن يبقى الأهم أنه أحدث حراكاً وفتح الكثير من الأسئلة حول أسلوبه الغنائي ونمط التأليف الموسيقي لأغنياته وطريقة استخدامه لوظائف الموسيقى من هارموني و(كاونتر بوينت) والزخارف.. فهو يتقن استخدامها وتوظيفها بطريقة فيها الكثير من المهارة والبراعة.. لكل تلك التجريبات يعد محمد الجزار من الفنانين أصحاب المشاريع الغنائية الجديدة التي تعتمد على التفكير المختلف عن حال السائد.

صحيفة الصيحة