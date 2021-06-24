إحباط محاولة تهريب أدوية بشرية بمعبر أرقين الحدودي بحلفا





تمكنت شرطة جمارك أرقين بوادي حلفا بالولاية الشمالية اليوم من ضبط راكب سوداني في إحدى رحلات البصات السفرية القادمة من مصر في محاولة تهريب كميات مقدرة من الأدوية البشرية وذلك بقيادة العقيد شرطة محمد المنصوري مدير جمارك أرقين والنقيب شرطه يسن الشيخ مدير صالة الجمارك وبمعاونة أفرادهم. وكشفت سلطات الجمارك أثناء التفتيش، بحسب سونا عن كميات الأدوية المخبأة داخل الصناديق المخصصة” للشيبس” وذلك بغرض التمويه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المتهم بعد اكتمال التحريات والتحقيقات اللازمة.

الخرطوم (كوش نيوز)