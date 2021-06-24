7 فصائل اتحادية توقع على وثيقة للوحدة استعداداً للانتخابات
وقعت نحو 7 أحزاب وفصائل اتحادية على وثيقة نداء الوحدة الاتحادية ـ الأربعاء، في خطوة أكدت مصادر متطابقة أنها تحظى بمباركة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، راعي السجادة الختمية. وقال الشريف صديق الهندي، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي “الشرعية الثورية” ـ إحدى الفصائل الموقعة على الوثيقة بحسب (الحراك) السياسي : “الأحزاب الموقعة على الوثيقة ستندرج تحت مظلة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل:. وأشار إلى أن الخطوة بداية إصلاح لما أفسده “الفلول”، مُشيراً إلى دعمهم لعملية الانتقال السلمي للسُلطة، وتابع “الإصلاح المنشود لا يتم إلا بإصلاح الأحزاب لمواجهة الأنظمة الشمولية”. وكشف الشريف صديق الهندي، عن أولى خطواتهم بشأن الاستحقاق الدستوري ـ مابعد الفترة الانتقالية ـ وقال إنهم سيجرون مناقشات بشأن انشاء مفوضية الانتخابات أو “اللجنة التسييرية”، علاوة على قانون العملية الديمقراطية، وتقسيم الدوائر بجانب التعداد السُكاني. وبحسب الهندي، فإن الحوارات ستمتد مع المجموعات الرافضة في محاولة لإزالة تحفظاتها وإلحاقها بقطار الوحدة.
الخرطوم (كوش نيوز)
تعليق واحد
البلد تقسمت جيت متأخر الظاهر المشعوذ عجوز النحس ربكم المرغني فاق من الغيبوبه و ما لقي البساط موجود يلا كل قرد يكلع شجرته و انت بالذاتي ي صديق اولادك ما بعرفوا اهلهم لا في الافراح لا في الاتراح و عايشين على اواهم الاستعمار بانهم ابناء الساده! بينما الغنمايه في القريه ما جايبه خبرهم تسرح في خلاها.
في الجزيرة و شرق النيل و السمال و سمال كردفان ما عندكم التكتح من بعد ذهاب الانقاذ التى كانت لكم السند و العضد و كان عنكم شيء مع اعلنا بالشرق و دارفور و النوبه و النيل الازرق دحين امشو عليهم قبل فوات الاون اما يكفيكم بان عجوزكم الذي دنت ايام هلاكه كان سبب انفصال الجنوب مسيلمه الهالك ود المهدي وقعتم من احل حب السلطه مع فرعونكم الملحد قرنق الذي اصبح آية لكم و لكنكم لا تؤمنون بايات الله تعالي بان امر الحكم و السلطان يؤتيه من يشاء من عباده تفعلون بل مافي وسعكم لاستعباد العباد و تجهيل الشعب و افقاره و نهب ثرواته ال المرغني ينهبون في ثروات البلاد و الشعب من اجل نهضت مصر مقابل الراحه و الاستجمام.