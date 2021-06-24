7 فصائل اتحادية توقع على وثيقة للوحدة استعداداً للانتخابات





وقعت نحو 7 أحزاب وفصائل اتحادية على وثيقة نداء الوحدة الاتحادية ـ الأربعاء، في خطوة أكدت مصادر متطابقة أنها تحظى بمباركة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، راعي السجادة الختمية. وقال الشريف صديق الهندي، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي “الشرعية الثورية” ـ إحدى الفصائل الموقعة على الوثيقة بحسب (الحراك) السياسي : “الأحزاب الموقعة على الوثيقة ستندرج تحت مظلة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل:. وأشار إلى أن الخطوة بداية إصلاح لما أفسده “الفلول”، مُشيراً إلى دعمهم لعملية الانتقال السلمي للسُلطة، وتابع “الإصلاح المنشود لا يتم إلا بإصلاح الأحزاب لمواجهة الأنظمة الشمولية”. وكشف الشريف صديق الهندي، عن أولى خطواتهم بشأن الاستحقاق الدستوري ـ مابعد الفترة الانتقالية ـ وقال إنهم سيجرون مناقشات بشأن انشاء مفوضية الانتخابات أو “اللجنة التسييرية”، علاوة على قانون العملية الديمقراطية، وتقسيم الدوائر بجانب التعداد السُكاني. وبحسب الهندي، فإن الحوارات ستمتد مع المجموعات الرافضة في محاولة لإزالة تحفظاتها وإلحاقها بقطار الوحدة.

الخرطوم (كوش نيوز)