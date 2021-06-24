الهيئة العامة للأرصاد تتوقع موسم أمطار أعلى من المعدل بالقضارف





أبانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية أن توقعات موسم الأمطار بولاية القضارف للفترة من يونيو حتى سبتمبر ٢٠٢١م سوف تكون أعلى من المعدل إلى حدود المعدل بناءً على التوقعات الموسمية التي رصدتها الهيئة بالبلاد. وأشار خبير الأرصاد(بحسب سونا) الدكتور محمد أحمد صباح الخير رئيس قسم التنبؤات الجوية خلال ورشة التوقعات الموسمية للأمطار التي نظمتها وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف بالتعاون مع مشروع تكيف سبل العيش ومحاربة الجفاف، أشار إلى أن الولاية ستشهد بداية موسم طبيعية إلى مبكرة نسبيا وهطول أمطار تبلغ ذروتها نهاية يوليو وحتى منتصف سبتمبر. و استعرض صباح الخير الدور الذي ظلت تضطلع به الهيئة في رصد التوقعات الموسمية واليومية و تقديم هذه الخدمة لكافة القطاعات و متخذي القرار والتي تساعد في رسم الخطط و السياسات و مواكبة التغييرات المناخية، كما استعرض خبراء الأرصاد التوقعات الموسمية على مستوى المحليات خلال الموسم. من جهتها أشادت المدير العام لوزارة الإنتاج و الموارد الاقتصادية المهندسة نفيسة نوح محمد بدور هيئة الأرصاد الجوية و اهتمامها بولاية القضارف و تعاونها مع القطاعات المختلفة بتقديم الخدمات التي تساعد في متابعة التغيرات المناخية و تأسيس الموسم الزراعي.

الخرطوم(كوش نيوز )