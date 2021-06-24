حمدوك يتفاكر مع وفد الحزب الاتحادي الموحد حول مبادرته المطروحة





التقى رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك ظهر اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء بوفد الحزب الاتحادي الموحد برئاسة د. محمد عصمت يحيى، رئيس الحزب. وتفاكر اللقاء حول المبادرة التي طرحها السيد رئيس مجلس الوزراء “الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال ـ الطريق إلى الأمام” وأوضح رئيس الحزب الاتحادي الموحد د. محمد عصمت يحيى في تصريح صحافي (بحسب سونا) أن الحزب ومنذ استلامه لنص هذه المبادرة أخضعها لدراسة أولية بغرض إبداء الرأي حولها ومن ثم إخضاعها لمزيد من الدراسة والبحث للإسهام بإيجابية في وضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذه المبادرة في ظل انسداد الأفق السياسي الموجود الآن في البلاد، مبيناً أن الحزب الاتحادي الموحد ظل ومنذ فترة مبكرة يحذر من تداعيات الأداء السياسي للحرية والتغيير وكان يرى أن هذه المسألة ستقود في يوم من الأيام إلى مآلات غير محمودة العواقب. وأعلن رئيس الحزب الاتحادي الموحد دعم الحزب ومساندته الكاملة لمبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن الحزب سيقدم ما هو مطلوب منه في كيفية وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ لتجنيب البلاد الكثير من المخاطر التي تقابلها الآن.

الخرطوم (كوش نيوز)