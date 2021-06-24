وزير المالية يقف على سير الأداء في برنامج دعم الأسر(ثمرات)





وقف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، على سير الأداء في برنامج دعم الأسر السودانية (ثمرات)، وذلك لدى ترؤسه الخميس للاجتماع الراتب للجنة الوزارية لمشروع ثمرات، بحضور السيد وزير الداخلية والسيد وزير الاتصالات والدكتور أمين صالح ياسين وكيل التخطيط بوزارة المالية المدير المكلف لبرنامج ثمرات بحضور الوحدة التنفيذية لتنفيذ البرنامج. و استعرض د. أمين جملة التحديات التي تواجه البرنامج والمشكلات المصاحبة و موقف التنفيذ في الولايات التي انطلق العمل فيها حسب الخطة الموضوعة و الممرحلة في الولايات و موقف التسجيل والدفع. من جانبه وجه د.جبريل بتذليل كافة العقبات التي تقف أمام البرنامج وتوفير كافة المعينات التي تعمل على تقديم المساعدات الفنية و الإدارية و تسريع عمليات التسجيل ودفع الأموال إلى مستحقيها. وأشار سيادته لأهمية المنظمات الدولية في العمل الإنساني في السودان، لافتاً الى ضرورة التنسيق و العمل معها من خلال تجاربها السابقة في بعض ولايات السودان كمنظمة اليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي في توصيل الدعم النقدي للجهات المستفيدة.

الخرطوم ( كوش نيوز)