كتل بنداء السودان تنفي الخروج من المجلس المركزي للحرية والتغيير





نفي عدد من رؤساء الكتل المكونة لنداء السودان ما راج عن خروج نداء السودان من المجلس المركزي للحرية والتغيير مؤكدين تمسكهم بالمجلس المركزي للحرية والتغيير ومؤمنين على العمل سويا على إصلاحه بما يحقق نجاح المرحلة الانتقالية واكد الدكتور الهادي ادريس عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية دعم الجبهة الثورية وتمسكها بشراكتها مع المجلس المركزي للحرية والتغيير، وهي شراكة نصت عليها اتفاقية جوبا التي أصبحت جزءا من الوثيقة الدستورية. واضاف ان الجبهة الثورية تؤكد إن نداء السودان مكون أساسي من مكونات المجلس المركزي للحرية والتغيير وترى أن الاجتماعات الأخيرة التي انعقدت بحضور أطراف من نداء السودان دون آخرين تتعارض والمؤسسية وتقطع الطريق امام جهود تطوير قوى الحرية وتدفع باتجاه إرباك مشهد الانتقال الديمقراطي وتخدم أعداء الثورة السودانية المجيدة. ومن جهته اكد المهندس نور الدين بابكر الناطق الرسمي باسم المؤتمر السوداني ان نداء السودان مع الاستمرار في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مع العمل على إصلاحه والقيام بكل المعالجات اللازمة بمايحقق نجاح الفترة الانتقالية ونفى نور قيام اي اجتماع لنداء السودان قائلا ان الجاكومي ليس ناطقا باسم النداء او مقرر له وفق ما تناولته الاخبار من جهته قال السيد يوسف محمد زين رئيس الوطني الاتحادي ان كل الأنشطة التي عقدت في دار حزب الأمة القومي لا تمثل الهيكل الرسمي لنداء السودان وبالتالي هي غير مخولة لإصدار اية قرارات كما أن هيكل نداءالسودان لا يوجد فيه وظيفة مقرر وبالتالي ما يصدر من الهيكل الرسمي لنداء السودان هو الملزم وما عداه لا يعني شيئا. وأضاف يوسف وفق ( سونا) ان نداء السودان لديه هيكل ثابت معروف من هيئة رئاسية تتكون من رؤساء الكتل المكونة للنداء ومجلس قيادي مكون من ٢٠ عضوا بواقع أربعة لكل كتلة اضافة لامانة عامة تضم تحتها الأمانات المتخصصة المختلفة، واضاف بعد استقالة المغفور له بإذن الله الامام الصادق المهدي وبعد رحيله اصبح نداء السودان بدون رئيس ولكن له نائبان ومن المفترض للقيام اي عمل أو اجتماع ان يتم من خلال الهيئة الرئاسية ثم دعوة المجلس القيادي للانعقاد وهذا لم يحدث في كل الأنشطة التي تمت في دار حزب الأمة.

الخرطوم ( كوش نيوز)