الطيران المدني السعودي يصدر تعليماته حول العمالة المنزلية غير المحصنة





أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن العمالة المنزلية «غير المحصّنة» ينطبق عليها الحجر المؤسسي المنزلي. وذلك تماشيا مع تعليمات وزارة الصحة وقالت الهيئة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الخميس): «تؤكد الهيئة وفقاً لتعميمها للناقلات الجوية على تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي على القادمين من العمالة المنزلية (غير المحصنة).(بحسب الامارات نيوز) عدا العمالة المنزلية المرافقة التي ينطبق عليها الحجر المؤسسي المنزلي وذلك تماشيا مع تعليمات وزارة الصحة» ودعت الهيئة إلى زيارة موقها الإلكتروني للاطلاع على آلية وإجراءات الحجر المؤسسي. والدليل الإرشادي للمسافر، والاستثناءات التنظيمية لجائحة كورونا، واللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء وغيرها من المعلومات.

الخرطوم(كوش نيوز )