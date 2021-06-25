توقعات بزيادة أقساط التأمين لـ50% بعد إلغاء الدولار الجمركي





قال المدير العام لشركة البركة للتأمين، آدم أحمد حسن، إن قطاع التأمين السوداني سيتأثر بقرار إلغاء العمل بالدولار الجمركي في تقييم السلع المستوردة.

وأوضح أن أسعار الممتلكات ستزيد وخاصة السيارات إذ تعادل أقساطها حوالي 50% من أقساط سوق التأمين السوداني. وتوقع زيادة اقساط التأمين السوداني بنسبة لا تقل عن 50 % في حال استجاب العملاء لهذه المتغيرات بزيادة مبالغ تأمينهم .

وبحسب وكالة السودان للانباء، جميع شركات التأمين لتبصير عملائها بضرورة زيادة مبالغ التأمين حتى لا يتأثروا بتطبيق ما يسمى بالشرط النسبي في حالة وقوع الحوادث إذا ظلت وثائق تأمين العملاء دون تعديل لتتماشى مع إرتفاع الأسعار الناتج عن هذا القرار.

(كوش نيوز)