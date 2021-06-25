ولاية سودانية تصدر قرارًا بمنع التصرّف في الساحات والمنتزهات والميادين





في إطار تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة بالولاية.

أصدر والي سنار الماحي محمد سليمان، قرارًا قضى بمنع التصرّف في الساحات والمنتزهات والميادين العامة بالولاية.

ووفقًا للقرار بحسب وكالة السودان الرسمية، الجمعة، فإنّه أمنّ على منع التصرّف في الساحات والمنتزهات والميادين العامة بكلّ أنواع التصرف الناقل للملكية وتغييرغرض المنتزه أو الميدان أو الساحة العامة.

وأمنّ القرار على إلغاء كافة الإجراءات التي تمّ بموجبها التصرّف في الساحات أو المنتزهات أو الميادين العامة بالولاية.

باج نيوز