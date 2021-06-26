بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم السبت 26 يونيو 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم السبت 26 يونيو 2021 م، وجاء السعر 444.89120 جنيه للدولار وهو مثل سعر يوم الجمعة الذي بلغ 444.89120 جنيه، بحسب رصد كوش نيوز، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 69.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)