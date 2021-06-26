اللجنة العليا: نحذر من عربات (بوكو حرام) ولا رجعة لتقنينها مُجدداً





أكد مقرر اللجنة الفنية العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة، الفريق عبد الهادي عبد الله عثمان، أن اللجنة مستمرة في قراراتها القاضية بجمع السلاح والعربات غير المقننة.

ودعا المواطنين لعدم الالتفات للشائعات الداعية لفتح عمليات تقنين المركبات مجدداً، وحذّر من خطورة الاستمرار في شراء (بوكو حرام).

وقال عبد الهادي في تصريحات صُحفية عقب اجتماع لجنة أمن شرق دارفور (لا رجعة من هذه القرارات النهائية والجمع القسري والطوعي مستمر)، وأشاد بتجربة الولاية في عملية جمع السلاح.

الضعين – أبو بكر الصندلي

صحيفة الصيحة