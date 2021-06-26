نانسي عجرم تكشف حقيقة غيابها عن حضور آخر جلسات قضية مقتَل مقتحم منزلها





كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حقيقة غيابها عن الحضور للمحكمة بعد استدعائها للتحقيق مجددا بقضية مقتَل الشاب محمد الموسى في منزلها، إثر تبادل لإطلاق النَار مع زوجها فادي الهاشم.

وقالت الفنانة عبر حسابها على “تويتر”، إنها لم ولن تغيب عن أي جلسة يتم استدعاؤها لها، مشيرة إلى أنها حضرت الجلسة الأخيرة بصفتها شاهدة في القضية.

وأبانت أن ذلك أيضا جاء بطلب من زوجها فادي الهاشم، وذلك للتوسع في التحقيق وصولًا إلى إصدار الحكم النهائي والعادل في القضية.

وكانت المحكمة قد استدعت مؤخرًا نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، للتحقيق مجددًا بقضية مقتَل الشاب محمد الموسى في منزلهما.

يذكر أن منزل الفنانة نانسي قد تعرض في يناير 2020م لعملية اقتحام من لص مُسلح، لكن اللص تفاجأ بزوج نانسي أمامه، وتبادلا إطلاق النَار، ما أدى لمقَتل اللص في النهاية.

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