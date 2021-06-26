مستشفى إبراهيم مالك تعلن عودة العمل بالطاقة القصوى





أعلن مدير عام مستشفى ابراهيم مالك د. علي شاكر علي الحسين عودة العمل بكافة أقسام المستشفى بالطاقة القصوى عبر خطة اسعافية يتم خلالها توفير الخدمة للمرضى طوال الـ 24 ساعة وتشغيل جهاز الـ (سي آرم) الذي يستخدم للأشعة فى غرفة العمليات.

وكشف د.علي شاكر خلال جولة داخل اقسام المستشفى عن اتخاذ إدارته لعدة خطوات وضوابط إدارية صارمة من أهمها تفعيل قسم الموارد البشرية وتفعيل بند المحاسبة بجانب التحفيز والتكريم للآداء المتميز والعمل على تحسين وضع العاملين ومعالجة المشاكل والتحديات التى تقف أمام الآداء ومن ضمنها معوقات العمل بقسم الحوادث إضافة إلى تعيين المدراء الطبيين واصدار توجيهات بعدم رفض اي حالة ترد الى الطوارىء .

فيما أكدت رئيسة قسم الإحصاء بالمستشفى فتحية سليمان إرتفاع عدد المترددين على قسم الطوارىء إلى ( 9770) مريضاً مقارنة بالشهر الماضي (2046) مريض كما إشارت إلى ارتفاع عدد المترددين على قسم الأطفال إلى (2020) طفل مقارنة مع الشهر الماضي صفر .

باج نيوز