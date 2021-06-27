جدل الاغتصاب الزوجي .. أسبابه ومدى تأثيره نفسيًا على المرأة .. ولماذا يمارس الرجل هذا الفعل ؟





شهد المجتمع المصري جدلا حول ما يسمى بالاغتصاب الزوجي ، وهو مشكلة تعاني منها العديد من الزوجات ورغم ان المصطلح “غربي” إلا أنه بدأ ينتشر في الآونة الاخير ة عربيا رغم رفض رجال الدين له، وهو ما سنقوم بالتحدث عنه باستفاضة في السطور التالية..

أسباب الاغتصاب الزوجي

قال الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس بجامعة المنوفية والاستشاري النفسي، إن الاغتصاب الزوجي هو بمثابة إقدام الزوج على ممارسة العلاقة الزوجية عنوة ( بالقوة) مع زوجته ، أو تهديدها وترويعها لتقبل بممارسة العلاقة الجنسية دون رغبة منها وتكراره لهذا السلوكيات معها .

وتابع درويش في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن الاغتصاب الزوجي يعطي للزوجة شعورا قاسيا؛ حيث أن شريك الحياة الذي من المفترض بدوره ان يمنح الأمان والسكينة داخل البيت ، يصبح مجرما ينتهك حقوق شريكته رغم ارادتها ، مستغلا وضعه كزوج مخالفا لكل قواعد الدين والأعراف والقوانين.

وأوضح درويش، أنه على الرغم من خطورة الاغتصاب الزوجي، لكن تدخل كثيرا تحت ما يسمي ( بالمسكوت عليه)، مما أدى إلى زيادة نسبة الانتشار ومعاناة الزوجات من جراء هذه الجريمة، بالإضافة إلى غياب قنوات حماية الزوجات المنتهكات واللاتي يخضعون لسيطرة ورغبات الزوج بكل قسوة وبلا اي رحمة أو مراعاة لها.

أسباب الاغتصاب الزوجي

وأضاف درويش أن هناك العديد من الأسباب وراء الاغتصاب الزوجي، ومن أبرزها :

1- عدم وجود تشريعات قانونية بالقانون المصري تجرم وتحرم من فعل هذا السلوك تجاه الزوجة؛ حيث ان القانون لا يعاقب الزوج علي اغتصابه لزوجته إلا إذا أجبرها على ممارسة العلاقة الزوجية (من الشرج) وعندها تعتبر جريمة هتك عرض، وبالتالي لا يمكن للزوجة من اثبات حقها بجريمة الاغتصاب إذا ما أقدمت للحصول على حقها من خلال إقامة دعوى طلاق لهذا السبب، وبالتالي لا سبيل أمامها غير رفع قضية خلع والتنازل عن حقوقها كاملة لتفر من علاقة مدمرة .

2- سوء التعامل مع النصوص الدينية واعتبار الزوجة حق أو واجب شرعي على الزوجة ان تقبل معاشرة الزوجة باي وكيفما تشاء دون أن تملك حق الاعتراض، مما يعد انتهاك الجانب النفسي لشريكة حياته.

3- يلعب نقص الوعي المتعلق بـ العلاقة الزوجية واحترام حدود الجسد وحقوقه العامل الأكبر في شيوع جريمة الاغتصاب الزوجي؛ حيث ان البعض لا يستوعب أن إجبار الزوجة على المعاشرة يعد اغتصابا، بالإضافة إلى جهل الكثير من الزوجات بحقوقهن، خاصة بالمجتمعات المغلقة التي تحظر على المرأة التحدث في الجنس مطلقا، وإذا فكرت ان تشتكي من إساءة معاملة زوجها بهذه النقطة يكون مصيرها الضرب والعقاب.

4- رفض الكثير من الأسر لقب مطلقة لبناتها وبالتالي إذا لجأت الزوجة إلى أهلها لحمايتها، غالبا ما يرفضون ويعيدونها لزوجها ، فتعاني مزيدا من التنكيل والاغتصاب.

تاثير الاغتصاب الزوجي على المرأة

وأوضح أن الزوجة التي تتعرض لـ الاغتصاب الزوجي تشعر بأنها منتهكة لحقوق بالإضافة إلى شعورها بالمهانة والانكسار وأن الاغتصاب الزوجي يمكن ان يجعل الزوجة تشعر بالكره تجاه جسدها وتشمئز منه، بالإضافة إلى انه يجعلها تهمل في نفسها ومظهرها وصحتها.

وأضاف أنه من بين الأثار السلبية النفسية التي يتركها الاغتصاب الزوجي، انه يترك الزوجة تعاني باستمرار من القلق والاكتئاب ، وفقدان الرغبة الجنسية تجاه زوجها.

تاثير الاغتصاب الزوجي على المرأة

وأوضح أن يمكن للزوجة التي تتعرض لـ الاغتصاب الزوجي ان يتسبب لها في بعض الآثار الجسدية، وذلك عن طريق التعرض للإصابات الناجمة عن الاغتصاب تستدعي التدخل الطبي مثل النزيف والجروح، والإجهاض عندما تكون الزوجة حامل .

وأشار إلى أن الاغتصاب الزوجي يدمر العلاقة العاطفية بين الشريكين ، نظرا لدخول العنف والإهانة، مما يمنع التواصل العاطفي و الحميمي بين الزوجين، الأمر الذي يعتبر نذير بتدمير العلاقة بأكملها فيما بينهم .

اسباب تدفع الرجل لممارسة الاغتصاب الزوجي

و أوضح أنه على الرغم من خطورة جريمة الاغتصاب الزوجي، لكن تدخل كثيرا تحت ما يسمى ( بالمسكوت عليه)، مما أدى إلى زيادة نسبة الانتشار ومعاناة الزوجات من جراء هذه الجريمة، بالإضافة إلى غياب طرق حماية الزوجات المنتهكات واللاتي يخضعون لسيطرة ورغبات الزوج.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء ظهور هذا السلوك الشاذ في العلاقة الزوجية يمكن حصر أسباب الاغتصاب الزوجي فيما يلي :

1- عدم تلقي التربية الدينية الصحيحة :

وأفاد درويش، بأن الاغتصاب الزوجي قد يرجع أسبابه إلى عدم تلقي التربية الدينية الصحيحة؛ وأن الزوج لم يتاح له الحصول على التعاليم الدينية الصحيحة خاصة فيما يتعلق بحقوق الزوجة رغم ما ورد بالايٱت القرآنية، وكما وصانا الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم من ضرورة إتباع أساليب حسنه مع الزوجة لكن هؤلاء يفتقدوا لمثل هذه المعلومات الصحيحة .

2- فقدان التربية الجنسية الصحيحة :

وأكد درويش، ان فقدان التربية الجنسية الصحيحة امر منتشر بين جميع الطبقات الاجتماعية المختلفة وبخلاف ايضا مستوى التعليم؛ وأنهم يفتقرون إلى المعلومات الصحيحة التي تخص ٱداب المعاشرة الزوجية وحقوق الزوجة، بما يضمن شيوع مشاعر المودة والرحمة فيما بينهم كما نص القرآن الكريم وسنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.

اسباب تدفع الرجل لممارسة الاغتصاب الزوجي

3- التأثر بمتابعة المواقع الإباحية :

وتابع درويش، أن مشاهدة المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت قد يكون لها تأثير سلبي في إثارة الزوج ومحاولة تقليدها بشكل أعمى لما يراه بهذه الأفلام دون مراعاة لقيم دينية أو أخلاقية؛ ما يجعل الرجل الأهم عنده هو إشباع رغبته الجنسية فقط.

4- نقص وأنانية الزوج :

وأضاف درويش، إلى ان أهم أسباب الاغتصاب الزوجي بأنه الزوج يعاني من مشاعر نقص وانانية شديدة تجعله لا يستطيع ان يقدم مشاعر الحب والتراحم مع الآخرين خاصة مع زوجته.

واختتم درويش، أن نتائج الدراسات تشير إلى أن الرجال الذين يمارسون الاغتصاب الزوجي على زوجاتهم ينتمون لأسر اتسم أسلوب التربية بالشدة والقسوة، وخاصة أثناء تنشئتهم الاجتماعية أثناء الطفولة، الأمر الذي انعكس بالسلب وتسبب في حدوث مشاكل سلوكية واضطرابات لديهم.

صدى البلد