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وزير الخارجية الأمريكي يناقش مع حمدوك التزام السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك التقدم المحرز في تحقيق السلام و تنفيذ الإصلاح السياسي و الأمني و الاقتصادي.
و قالت الحكومة الأمريكية إن بلينكن و حمدوك ناقشا الاستقرار الإقليمي و تنفيذ اتفاقيات السلام السودانية و التزام السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
و أشارت إلى مناقشتهم مبادرة (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) التي أطلقها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ،
مضيفةً أن بلينكن جدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة لرئيس الوزراء حمدوك و الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون .
باج نيوز