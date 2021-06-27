وزير الخارجية الأمريكي يناقش مع حمدوك التزام السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل





بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك التقدم المحرز في تحقيق السلام و تنفيذ الإصلاح السياسي و الأمني ​​و الاقتصادي.

و قالت الحكومة الأمريكية إن بلينكن و حمدوك ناقشا الاستقرار الإقليمي و تنفيذ اتفاقيات السلام السودانية و التزام السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

و أشارت إلى مناقشتهم مبادرة (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) التي أطلقها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ،

مضيفةً أن بلينكن جدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة لرئيس الوزراء حمدوك و الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون .

باج نيوز