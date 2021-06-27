قبل الذهاب إلى السرير.. جرّب هذه الأشياء وستدهشك النتيجة





ذهاب الشخص للنوم مساء وهو يحمل معه بعض المشاعر السلبية بداخله، ليست بالفكرة الجيدة إطلاقاً(يحسب الامارات نيوز)آن ما سيحدث هو الاستيقاظ صباحاً بمزيد من هذه المشاعر الغير محببة. وفي الحقيقة معظم الأشخاص يعانون من ذلك الأمر، ولذلك سوف نستعرض في هذا المقال أبرز النصائح التي تساعد على التخلص من هذه المشاعر قبل أن نتوجه للسرير: 1. لن يحدث أسوأ مما حدث. فكر في هذه العبارة كثيراً أياً كان الموقف الذي حدث في يومك، فالشعور بالاطمئنان والرضا سيحول لك مشاعرك السلبية قبل النوم، ويجعل عقلك يتوقف عن تخيل سيناريوهات وأحداث أكثر سوءاً تؤدي بك في النهاية إلى النوم المتقطع والأرق. 2. تحدث. افراغ الطاقة السلبية سيعطيك شعوراً بالارتياح، وبالتالي التخلص من التفكير قبل النوم. 3. غير من حالاتك النفسية. تخلص من الضغط العصبي بالتأمل والهدوء اللذان يتحققان بسماع الموسيقى أو غيرها من النشاطات. 4. خفض ضوء الغرفة تماماً. أجسادنا تلقائياً تسترخي للنوم في الظلام والضوء المنخفض، وتستعيد نشاطها في النهار أو مع وجود أضواء في الغرفة، لذلك هيئ الجو المناسب لتهدئة أعصابك بخفض النور تماماً والحصول على بعض الاسترخاء. 5. دلل نفسك. دع العالم يذهب إلي حيث يشاء، واذهب أنت لأخذ حمام دافئ معطر بعطرك المفضل، تناول كوب من العصير أو قطعة من الحلوة، فقط ابتعد عن المنبهات كالشاي والقهوة، ارتدِ أحب الثياب إليك وتأكد بعد ذلك أن كل المشاعر السلبية قد ذهبت بلا رجعة مع مياه الاستحمام كأنك بالضبط تنفض الغبار عن ملابسك. 6. القيام ببعض التمارين الرياضية الخفيفة قبل النوم. القليل منها سيساعدك على التخلص من المشاعر السلبية المؤرقة لك بالإضافة للحصول على جسد وصحة أفضل، وبالطبع الحصول على عدد ساعات كافية من النوم سيجعلك تشعر بأن حالتك أفضل. 7. تذكر أفضل شيء فعلته. تذكر لحظات نجاحك وتألقك، وركز عليها قبل النوم، تعامل مع المواقف السلبية مثلما يتعامل المخرج مع المشاهد الغير مرغوب فيها في الفيلم، إما بإزالتها تماماً من شريط السينما أو تسريع حركتها لتمر دون تأثير. 8. كلمّ نفسك. أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتحدثون لأنفسهم قبل النوم بعبارات إيجابية جميلة تحفزهم على مواصلة الحياة، هم أكثر الأشخاص نجاحاً، وأقل الأشخاص تعرضاً لمشاكل القلب والضغط وأمراض الجهاز العصبي.

الخرطوم (كوش نيوز)