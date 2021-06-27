لهذه الأسباب منعت نقابة الموسيقيين المصريين حمو بيكا من الغناء





أصدرت نقابة الموسيقيين المصريين قراراً يقضي بمنع مطرب المهرجانات حمو بيكا من الغناء، ووقف إصدار أي تصاريح عمل له في مصر، بما في ذلك إحياء الحفلات الغنائية، وذلك بسبب عدم حصوله على تصريح مشتغلين أو منتسب للنقابة. وذكرت وسائل إعلام مصرية أن هذا القرار يأتي بعد قيام بيكا بإحياء حفلاً غنائيا على أحد الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي، دون حصوله على أي تصاريح بالغناء من قبل النقابة. و(بحسب الامارات نيوز) سبق للنقابة أن أعلنت في كانون الثاني الماضي عزمها منع بيكا من الغناء على يوتيوب؛ مؤكدة أنه رسب في اختبار الأصوات بالنقابة.

الخرطوم (كوش نيوز)