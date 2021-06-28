ترك المنزل وضربها وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب





شهدت الساعات الأخيرة جدلا واسعا حول حقيقة الخلافات بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب.

علم صدى البلد أن أسباب الخلاف بين الفنان حسام حبيب والمطربة شيرين تعود إلى رغبته الدائمة في السيطرة على كل أعمالها وهو ما كانت ترفضه شيرين .

ويكشف صدى البلد كواليس خاصة بشأن هذه الخلافات حيث إن شيرين قامت بطلب التدخل من صديقها المطرب أحمد سعد لحل أزمتها مع حسام ، والذي بدوره نشب خلاف بينهم بسبب قيام حسام بضرب شيرين .

لم يكتف حسام بذلك بل قام بالتحكم في جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتدخل في كل كبيرة وصغيرة في عملها ، حيث إنه كان أحد أسباب قيامها بنفي تعاقدها على أى عمل رمضاني في الموسم الماضي على الرغم أنها كانت تعاقدت وسجلت أغنية تتر مسلسل غادة عبد الرازق ” لحم غزال”.

ذلك الفعل الذى عرض شيرين للهجوم من قبل متابعيها وجمهورها ، حيث اتضح أنها غير مستقرة فنيا ، وهو ما دفع شيرين إلى مطالبة حسام بالابتعاد عن عملها وهو مارفضه ، وقام بترك المنزل والذهاب إلى منزل والده حيث مكث هناك فترة ليست قصيرة في محاولة للضغط على شيرين.

تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب:

وكان قد انتشر تسجيل صوتي لـ حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب علي مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن خطة ابنه حسام حبيب للزواج سرا من الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك من أجل إنجاب أطفال .

كما اعترف بحصول ابنه على أموالها، واستكمل أيضا أن ابنه يتحكم في كل حساباتها البنكية ويأخذ أموالا منها دون الرجوع إليها، مشيرا إلى أن شيرين شخصية (ملولة) وتطلب منه الطلاق باستمرار.

والد حسام حبيب ينفي:

وانتشر التسجيل الصوتي بشكل كبير على عدة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، وفي أول رد لـ حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب قال إن ما أثير “كذب وافتراء، وناس عاوزة تخرب بيوت ناس، الله يخرب بيوتهم، ده مش صوتي”.

وانتشرت شائعات كثيرة حول انفصال شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب، لكن شيرين نفت تلك الشائعات وأكدت أن علاقتهما جيدة جدا.

صدى البلد