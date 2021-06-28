معلمو الجزيرة يعلنون الإضراب عن تصحيح امتحانات الأساس





تفاقمت الأزمة الأزمة داخل أروقة وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة، بعد إعلان لجنة المعلمين التصعيد الثوري والاضراب عن تصحيح امتحانات شهادة مرحلة الأساس في وقت حملت فيه والي ولاية الجزيرة والمدير العام لوزارة التربية والتعليم وإدارتي مرحلة الأساس والامتحانات مسؤلية الأخطاء التي صاحبت امتحانات شهادة الأساس بعدم امتحان عدد من الطلاب بسبب أخطاء في أرقام الجلوس.

وقال عضو لجنة المعلمين بالولاية، يس أحمد ابراهيم، في مؤتمر صحفي بدار رابطة الإعلاميين بودمدني امس، إن شهادة الأساس لهذا العام لم يتم الإعداد لها لذلك شهدت أخطاء وصفها بالكارثية التي تم تجاوز بعضها وبقيت بعضها دون معالجة حتى الآن .

من جانبه قال الأستاذ نورالدين التوم بلة إنه ظل يعمل في التعليم لنحو ٣٥ عاماً ولم يحدث في مراحل الامتحانات مثل ما حدث خلال هذا العام وحذر من خطر يواجه أوراق الامتحانات بعامل الأمطار والأرضة والقوارض وأضاف :” وضع أوراق الامتحانات الآن عرضة للتلف” وشدد علي ضرورة التدخل الفوري والحاسم ومحاسبة المتسببين.

ودمدني: عمران الجميعابي

صحيفة السوداني