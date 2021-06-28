إجراء أول عملية جراحية لأسد بمركز السودان لحماية الحياة البرية





شهد مركز السودان لحماية الحياة البرية بالباقير اليوم إجراء أول عملية جراحية لخياطة فك أسد مصاب، كما تمت مراجعة اللبوءة (كنداكة) التي كانت موجودة بحديقة القرشي وتعافت بعد رعايتها من قبل المركز، وذلك في ختام الدورة التدريبية التي نظمها المركز وبالتعاون من منظمة المخالب الأربع النمساوية، والتي استمرت (3) أيام ومشاركة عدد من الأطباء البيطريين . وقال مدير مركز السودان لحماية الحياة البرية منصور بابكر في تصريح (لسونا) أن المركز درج على استقبال الباحثين وأطباء الطب البيطري والمهتمين بالحيوانات البرية ، مشيراً الى أن الدورة تم تنظيمها مع منظمة المخالب الأربع النمساوية التي زارت البلاد العام الماضي، بعد أزمة قضية أسود حديقة القرشي،وذلك في إطار التعاون المشترك بين المنظمة والمركز حيث أسهمت المنظمة في علاجها. وبحسب سونا، تابع القول أن المركز يقوم بمساعدة الباحثين ويقدم خدمات التدريب والبحث العلمي والارشاد. ونوه منصور إلى أن المركز يقوم برعاية 14 أسدا، و4 ضباع، و2 من الغزلان و2 من النسور، ومجموعة من السلاحف البرية والمائية النادرة، بجانب مجموعة من النعام و2 من أنواع الأصلات النادرة. وقد ضمت الدورة التدريبية أفراد شرطة الحياة البرية و3 من كل جامعة من جامعات الخرطوم، السودان للعلوم والتكنولوجيا وبحري ، أستاذ و2 من الطلاب من كل كليات البيطرة، ومركز أبحاث الحياة البرية وعدد من أطباء الطب البيطري.

الخرطوم(كوش نيوز)