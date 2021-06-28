خميس أبكّر يوضّح أسباب الاضطرابات في الجنينة





أرجع والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر، الاضطرابات التي تشهدها ولايته بين الفينة والأخرى إلى عدم العدالة بين المواطنين.

وشدّد خميس عبد الله أبكر، على أنّ قضية مدينة الجنينة تحتاج إلى حوارٍ عميقٍ بين مكوّناتها خاصة مع شريحة الشباب لتحديد احتياجاتهم.

جاء ذلك خلال مخاطبة خميس عبد الله الجلسة الافتتاحية لاجتماع جامعة الجنينة الأوّل، الأثنين، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمعالجة الوضع الأمني والإنساني بمدينة الجنينة.

ودعا خميس جميع الأطراف بتحمّل المسؤولية لتحقيق الأمن والاستقرار بالولاية.

وأضاف” لن نسمح باستمرار الوضع في الجنينة بالصورة الماثلة”.

وحثّ أبكّر على ضرورة تحويل المجتمع إلى متسامحٍ، مؤكّدًا أنّه سيعمل خلال هذه الفترة في المسارات الأمنية والاجتماعية والإنسانية.

وفي مايو الماضي، لقي 11 شخصًا مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، جراء أعمال عنف شهدتها مدينة فوربرنقا بولاية غرب دارفور

باج نيوز