التأمين الصحي يعتمد حصة تغطية الأسر الفقيرة بالنيل الأبيض





اعتمد الصندوق القومي للتأمين الصحي الاتحادي حصة تغطية الأسر الفقيرة للعام 2021م بالتأمين الصحي والممولة من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والتي تأتي في إطار خطة حكومة الفترة الانتقالية لدعم الأسر الفقيرة وإدخالها تحت مظلة التأمين الصحي. وحددت الإدارة العليا للصندوق حصة كل ولاية وفق معايير محددة تراعي نسبة الفقر وثقل وعدد الأسر الفقيرة خارج المظلة التأمينية. (بحسب سونا) ووجهت الإدارة العليا كافة الإدارات التنفيذية بالولايات بإعطاء أولوية خلال هذه الحصة للنازحين والعائدين إلى قراهم في المناطق التي تأثرت بالحرب. هذا وحددت الإدارة العليا للصندوق القومي للتأمين الصحي نصيب ولاية النيل الأبيض في هذا المشروع القومي للتغطية السكانية تحت مظلة التأمين الصحي بـ 38942 أسرة. وطالبت إدارة الصندوق القومي للتأمين الصحي جميع الإدارات التنفيذية بالولايات بتكوين اللجان العليا للبدء الفوري في إجراءات تنفيذ مشروع تغطية الأسر الفقيرة بالدعم الاتحادي لهذا العام وفق الموجهات القومية المرفقة لإدخال العدد المستهدف من الأسر الفقيرة المستحقة وضمان استكمال تغطية الشرائح الخاصة بنسبة 100٪ من الأيتام والأرامل والأشخاص ذوي الإعاقة والمشردين والعجزة والمسنين وبائعات الشاي والأطعمة والنازحين والعائدين إلى قراهم وفق القيد الزمني المحدد.

الخرطوم(كوش نيوز )