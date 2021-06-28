نقل العلاقات السودانية الامريكية إلى وضع العلاقات الطبيعية





التقت السيدة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بمكتبها صباح اليوم بالسيدة آمبر باسكت، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الخرطوم والتي نقلت للوزيرة قرار حكومة بلادها بنقل العلاقة الدبلوماسية بين البلدين إلى وضع العلاقات الطبيعية عوضاً عن النمط الذي كانت تتخذه الولايات المتحدة في إدارة علاقاتها الثنائية مع السودان وفق ما كان يُعرف بخطة التعاطي الإستراتيجي، وذلك تقديراً لإنجازات الحكومة المدنية الإنتقالية ويتماشى ذلك مع الواقع الجديد في علاقات الولايات المتحدة مع السودان. من جانبها رحبت السيدة وزيرة الخارجية (بحسب سونا) بهذه الخطوة المستحقة ووصفتها بأنها تأتي في توقيت مناسب يُراعي تطور العلاقات الثنائية والتطورات الداخلية المهمة التي يشهدها السودان وأن من شأن تطور العلاقات مع الولايات المتحدة أن يدعم جهود الحكومة في الإنتقال الديمقراطي ومعالجة تحدياته خاصة بعد إعلان مبادرة السيد رئيس الوزراء مؤخراً. والجدير بالذكر أن خطة التعاطي الإستراتيجي التي كانت تتبناها الولايات المتحدة في إدارة علاقاتها الثنائية مع السودان، كانت تنحصر في رصد ومتابعة أداء حكومة السودان في مسارات بعينها يحددها الجانب الأمريكي ويقيس عليها ما يُمكن أن يتبع من تطور في العلاقات الثنائية، وهو ما كان عليه واقع الحال في علاقات البلدين إبان فترة النظام البائد. وتجدر الإشارة إلى أن علاقات السودان مع الولايات المتحدة الأمريكية تشهد تطوراً مضطرداً منذ تشكيل الحكومة المدنية الإنتقالية في سبتمبر 2019م، وتمثلت أبرز مظاهر هذا التطور في رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعادة الحصانة السيادية إليه والمساهمة في جهود إعفاء ديون السودان ومتأخراته في المؤسسات المالية الدولية وتطور وضعية السودان في تقارير حقوق الإنسان التي تصدرها الولايات المتحدة فيما يخص الحريات الدينية ومكافحة الإتجار بالبشر وغيرها.

الخرطوم(كوش نيوز )