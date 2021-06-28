لجنة التفكيك تنفي ما تناولته وسائط الإعلام لتصريحات أحد أعضائها





نفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة ما تداولته بعض الوسائط الإعلامية المحسوبة على النظام البائد خبراً منشوراً على لسان عضو اللجنة العليا للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة الأستاذ وجدي صالح حول لقاء وزير الداخلية ومدير شرطة السودان ووالي ولاية الخرطوم مع قوات الشرطة. وقالت اللجنة(بحسب سونا) إن التصريح المزعوم في هذا اللقاء عارٍ من الصحة تماماً بل يعد في إطار التشويش على عمل اللجنة. وجددت لجنة التفكيك تأكيدها بأن المصدر الرسمي لأخبار اللجنة هو صفحة اللجنة بـ(فيسبوك) وليس لها حساب في تويتر أو الوسائط الأخرى بالإضافة إلى المنصات الحكومية الأخرى.

الخرطوم(كوش نيوز )