والي الخرطوم يشيد بشرطة الولاية





أشاد الأستاذ أيمن خالد نمر والي ولاية الخرطوم بضباط وضباط صف وجنود شرطة ولاية الخرطوم. وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلونها من أجل أمن المواطن واستقراره. وقد صادق سيادته على حافز عيد الأضحي المبارك لكافة القوة بشرطة الولاية يصرف فورا. (بحسب سونا) قد جاء ذلك في اجتماع لجنة أمن الولاية الذي ترأسه الوالي بحضور الفريق شرطة حقوقي د. زين العابدين عثمان مدير شرطة الولاية ومقرر اللجنة وأعضاء اللجنة اليوم الاثنين بمباني ولاية الخرطوم. وقال مدير شرطة الولاية إن الشرطة تبذل جهودا جبارة في محاربة الجريمة وتقوم بأدوار يقدرها جميع أفراد المجتمع. وأوضح أنها إشادة مستحقة، وشكر السيد الوالي عليها.

الخرطوم(كوش نيوز )