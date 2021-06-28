طلبت الزواج منه ومهرها رقم صادم ..شيرين عبد الوهاب .. مغرومة أم مخدوعة ؟





لاشىء يعلو عبر مواقع التواصل الإجتماعى خلال الساعات الماضية سوى أسم شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد المكالمة التى زعم انها لوالد الفنان حسام حبيب، يتحدث فيه على خطة ابنه حسام حبيب للزواج سرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك من أجل إنجاب أطفال. كما اعترف فى المكالمة – التى قيل انها منسوبة اليه – بحصول ابنه على أموال شيرين عبد الوهاب، واستكمل أيضا أن ابنه يتحكم في كل حساباتها البنكية ويأخذ أموالا منها دون الرجوع إليها، مشيرا إلى أن شيرين عبد الوهاب شخصية (ملولة) وتطلب منه الطلاق باستمرار ، وهو مانفاه جملة وتفصيلاً . وفى السطور التالية نرصد ابرز التصريحات التى أثارتها شيرين عبد الوهاب عن زواجها من الفنان حسام حبيب وقصة الحب التى جمعت بينهما (بحسب صدي البلد) خاصة بعدما تساءل الجمهور هل شيرين عبد الوهاب مغرومة بـ زوجها أم مخدوعة ؟ ، لتظل تلك الأجابة عند “ صوت النيل ” ، كما لقبت ، والتى لم تخرج حتى الان باى تصريح يكشف موقفها من هذا التسريب . تظل الأجابة عند شيرين عبد الوهاب وحدها وهى التى ستحدد اذا ما كانت بالفعل مغرومة وما حدث هو خداع ولكن للجمهور أم العكس ، خاصة ان حتى الان لم يتم رفع دعوى فضائية على من سرب هذا الخبر كرد فعل طبيعى اذا ما كان التسجيل الصوتى غير صحيح ، فاحترام الحياة الخاصة للفنانين أمر حتمى ، الا ان الدعم الذى حصلت عليه شيرين من جمهورها خلال الساعات الماضية يجعلها مضطرة الى الخروج لتوضيح الامر ، خاصة بعد تصدر هاشتاج “ كلنا شيرين ” مواقع التواصل الإجتماعى . هو احنا ينفع نتجوز ؟ بتلك الجملة صرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب لـ زوجها حسام حبيب عن رغبتها فى الزواج منه ، مؤكدة انها بادرت بالتصريح عن رغبتها فى الزواج منه ، الا مازحها قائلاً :” لو كنت صبرتى شوية كنت طلبت منك أنا “، وكان ذلك خلال حفل عشاء دعاها اليه ، حيث صرحت انها فى تلك اللحظة شعرت بالحب تجاه . مهرى 25 قرش بمنتهى الفخر : كما كشفت شيرين عبد الوهاب خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية وفاء الكيلانى عن قمية المهر الذى قدمه اليها حسام حبيب ، حيث اكد انه بمنتهى الفخر 25 قرش ، الا انها اكدت إيضاً ان مهرها المعنوى كان “ الدنيا كلها بين ايديها ” – بحسب قولها – مؤكدة انها لم تتخيل يوماً انه سيكون زوجها . بناتى يحبون حسام حبيب جداً كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، عن علاقة بناتها “مريم” و”هنا” بزوجها حسام حبيب ، حيث اكدت انهم يحبونه بشكل كبير ، مؤكدة انها تعامل معها فى احدى لحظات غضبها ، بشكل به الكثير من الأحتواء . قمور أووى: كعادة شيرين عبد الوهاب تفضل ان تتحدث بعفوية مع جمهورها على المسرح ، حتى ان تسبتت تلك العفوية فى اثارة الجدل ، وكان لزوجها نصيب من تلك المزحات عبر المسرح،حيث حرصت شيرين على صعود حسام حبيب على مسرح فى أحدى حفلاتها ، لتقول له عبر المكيرفون “ أمور أووى “، ثم جمعهم دويتو عبر المسرح من خلال اغنية ” كل ما أغنى ” ، التى سبق وان قدموا سوياً .

الخرطوم(كوش نيوز )